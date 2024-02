Was passiert mit Paypoint?

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Paypoint als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Paypoint-Aktie beträgt 68,18, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 53,49 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent liegt Paypoint 1,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,83, was bedeutet, dass die Börse 11,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Paypoint zahlt. Dieser Wert liegt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke. Insgesamt wird Paypoint für diese Stufe daher mit "Neutral" bewertet.