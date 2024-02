Was passiert mit Fastighets AB Trianon?

Die Fastighets Trianon-Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,93 SEK mit dem aktuellen Kurs (16 SEK) vergleicht. Die Abweichung beträgt +0,44 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,92 SEK zeigt eine Abweichung von +0,5 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fastighets Trianon. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fastighets Trianon-Aktie hat einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (54,55) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Fastighets Trianon.