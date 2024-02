Was passiert mit DocCheck?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Doccheck-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (47,06) ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Doccheck.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Doccheck bei 7,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,24 in der Gesundheitstechnologie-Branche liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von Doccheck beträgt 8,72 Prozent, was 2,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Doccheck-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 9,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 8,9 EUR liegt, was zu einem Unterschied von -9,37 Prozent führt und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 9,01 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,22 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Insgesamt wird die Doccheck-Aktie somit aufgrund der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.