Was passiert mit Consumers?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Consumers-Aktie liegt derzeit bei 5,01 und ist damit 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 16. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Consumers-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,11 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 17,35 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 16,32 USD, was zu einem aktuellen Schlusskurs darüber von +6,31 Prozent führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Consumers-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Consumers im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,42 % auf, was 134,1 Prozentpunkte weniger als der üblichen Rendite von 138,51 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Consumers in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.