Was passiert mit Boralex?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Boralex ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies wird durch die überwiegend positiven Themen und Kommentare der letzten Wochen deutlich. Dementsprechend stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie als angemessen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boralex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von insgesamt 8 Analysten für die Boralex-Aktie ergaben ein überwiegend positives Bild, mit 7 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 32,39 Prozent bedeutet. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boralex derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion führt. Die Dividendenrendite beträgt 2 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 5,41 liegt, was eine Differenz von -3,41 Prozent zur Boralex-Aktie ergibt.

Insgesamt erhält Boralex gemäß der Analyse der Anlegerstimmung, des RSI, der Analysteneinschätzungen und der Dividendenpolitik somit ein gemischtes Rating, wobei die positiven Meinungen der Anleger und Analysten durch die überkaufte Situation und die niedrigere Dividendenrendite ausgeglichen werden.