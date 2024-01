Was passiert mit Adtraction AB?

Die Aktie von Adtraction verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung, wie die technische Analyse zeigt. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 39,38 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 47,4 SEK liegt, was einem Abstand von +20,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einem Niveau von 42,76 SEK und einer Differenz von +10,85 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Adtraction ist neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adtraction in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adtraction liegt auf 7-Tage-Basis bei 22,64 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt der RSI weder Überkauf noch Überverkauf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Adtraction auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, während der RSI gemischte Signale sendet, mit einer Überkauf-Bewertung auf 7-Tage-Basis und einer Neutral-Bewertung auf 25-Tage-Basis.