Was nun, United Utilities ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei United Utilities beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 58,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 58,13 zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche hat United Utilities in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,43 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von United Utilities um 7,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet über United Utilities zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält United Utilities eine "neutral"-Bewertung sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses zeigt nur eine geringe Abweichung, was zur neutralen Bewertung beiträgt.

Insgesamt wird United Utilities sowohl in Bezug auf den RSI, den Branchenvergleich, das Sentiment und die technische Analyse als "neutral" bewertet.