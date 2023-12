Was nun, Synchrony?

Die Synchrony-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wurden 6 "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertungen abgegeben. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 35,83 USD, was einer erwarteten Performance von -4,57 Prozent entspricht. Aktuell kostet die Aktie 37,55 USD, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".

Die Dividende von Synchrony liegt bei 3,48 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,78 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 2,3 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,94 Punkten, was auf eine Überverkauftheit von Synchrony hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Synchrony war in den vergangenen Tagen neutral. Die Anleger haben sich jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.