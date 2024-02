Was nun, Southern?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Southern-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,01, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Southern-Aktie.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Für die Southern-Aktie zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Southern-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 72,6 USD, was einer Erwartung von 7,25 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".

Abschließend ist auch die fundamentale Bewertung der Aktie von Bedeutung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Southern-Aktie liegt mit 17,41 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Stromversorger", was sie als vergleichsweise preisgünstig erscheinen lässt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

