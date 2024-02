Was nun, Purepoint Uranium?

Der Aktienkurs von Purepoint Uranium zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -33,33 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Purepoint Uranium mit 30,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Purepoint Uranium als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Purepoint Uranium-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 62,5, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Purepoint Uranium-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war ebenfalls bei 0,05 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt (0,06 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,67 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Purepoint Uranium eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.