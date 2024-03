Was nun, Partner?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 68 für die Partner Communications-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,88 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Analyse der RSIs führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Partner Communications eine "Gut"-Einschätzung basierend auf einer überwiegend positiven Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partner Communications liegt bei 185,51 und befindet sich somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Partner Communications aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion führt.