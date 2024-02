Was nun, Just Eat Takeaway.comv Adr?

Anleger: Die Aktienkurse von Just Eat Takeaway können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Just Eat Takeaway diskutiert wurden, überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Just Eat Takeaway-Aktie beträgt 14,004 EUR und liegt damit 1,11 Prozent über dem GD200 (13,85 EUR), was ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 14,28 EUR. Dies führt zu einem Abstand von -1,93 Prozent und somit erneut zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird oft der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,53 Punkte, was bedeutet, dass Just Eat Takeaway als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,85 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" bewertet wird.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Just Eat Takeaway in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.