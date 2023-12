Was nun, Azimut Exploration?

Die technische Analyse der Azimut Exploration Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,87 CAD um -19,44 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 (gleitender Durchschnitt über 50 Tage) bei 0,83 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum Kurs +4,82 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Azimut Exploration als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Azimut Exploration liegt bei 51,85, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen angibt, beläuft sich auf 44,66, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Jedoch wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Azimut Exploration diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Azimut Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,38 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,63 Prozent, was einer Outperformance von +46,01 Prozent für Azimut Exploration bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Azimut Exploration um 46,01 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie vergeben.