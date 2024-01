Wacker Chemie Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Wacker Chemie Aktie weist eine Dividende von 11,93 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalien (4,76 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 7,17 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut". In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung. Mit einer Rendite von -21,07 Prozent liegt die Performance von Wacker Chemie um mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Materialien". Auch die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,78 Prozent, wobei Wacker Chemie mit 8,29 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wacker Chemie diskutiert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Konkret gab es ein "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Wacker Chemie Aktie. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die negative Veränderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wacker Chemie in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".