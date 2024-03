WM Technology Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Wm-Aktie abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Wm-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Wm. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 1,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 73,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (0,866 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wm-Aktie liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (53,73) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wm.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Daher erhält dieser Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wm-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,866 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,9 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.