WEC Energy Aktie: Immer langsam!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Wec Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wec Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Wec Energy untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wec Energy diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Wec Energy mit einer Rendite von -10,2 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite von Wec Energy mit 15,02 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wec Energy-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 87,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,05 USD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 82,63 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Wec Energy-Aktie damit in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.