WD- Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Aktie von Wd- zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 207,59 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 234,14 USD liegt und somit einen Abstand von +12,79 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 230,41 USD, was einer Differenz von +1,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass überwiegend negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz zeigt ebenfalls ein negatives Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Dadurch erhält die Aktie von Wd- insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Wd- derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung der Aktie von Wd-, sowohl technisch als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das Sentiment und die Dividende.