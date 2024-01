Vulcan Internationalration im Check!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Vulcan-Aktie wird durch Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde über Vulcan neutral diskutiert, ohne deutliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Vulcan liegt der RSI bei 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 80,01 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für den Zeitraum von 25 Tagen, was zu einem Gesamtrating "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Vulcan-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den aktuellen Schlusskursen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf Vulcan gezeigt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Einschätzung für die Vulcan-Aktie, sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, der technischen Analyse als auch dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.