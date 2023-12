Vorsicht vor Vast Resources!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses für die Vast-Aktie bei 0,37 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 0,095 GBP deutlich niedriger (-74,32 Prozent Unterschied). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 GBP liegt mit dem letzten Schlusskurs (-32,14 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vast-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Vast derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 72,22 zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um Vast werden ebenfalls analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren ebenfalls überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Vast eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird daher als neutral eingestuft, und auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vast-Aktie sowohl in der charttechnischen Analyse als auch hinsichtlich des RSI und der Stimmung eine eher negative Bewertung erhält, während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung neutral eingestuft werden.