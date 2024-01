Vorsicht vor McCormick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Dabei zeigt sich, dass Mccormick & -Md mit einem KGV von 26,09 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor von 40,47. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 36 Prozent, weshalb der Titel von Analysten als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung gegenüber der Aktie lässt sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie sozialen Medien beurteilen. Hierbei fällt auf, dass die Kommentare zu Mccormick & -Md überwiegend positiv sind und in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung. Allerdings ergibt eine Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einem gemischten Bild führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Mccormick & -Md eine Performance von -18,22 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien im Nahrungsmittelsektor eine Underperformance von -6,94 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 173,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich.

Die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien zeigen sich bei Mccormick & -Md als unterdurchschnittlich. Daher wird die langfristige Stimmung gegenüber der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Mccormick & -Md, wobei fundamentale Analyse und Stimmungseinschätzung zu unterschiedlichen Bewertungen führen.