Vorsicht vor der Maxeon Solar Technologies Pte.-Aktie!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Maxeon Solar aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 69,27 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 22,33 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Maxeon Solar derzeit bei 15,83 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,19 USD, was einen Abstand von -73,53 Prozent bedeutet. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5,27 USD, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.