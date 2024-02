Vorsicht vor der Bio Path Holdings-Aktie!

Die Bio-path-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,44 USD erreicht, was einem Rückgang von -6,38 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dem GD200, liegt die Distanz bei -45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen über die Aktie von Bio-path veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen waren weder positiven noch negativen Themen stark im Fokus der Meinungsmarktes, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

Langfristig gesehen wird die Bio-path-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, mit einer überwiegend positiven Meinung. Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer negativen Performance von -100 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie 0,44 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bio-path niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.