Virgin Galactic Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Virgin Galactic-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -22,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Bewertung von "Gut", da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Virgin Galactic auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet rund um Virgin Galactic ergeben eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die Stimmungslage als auch für das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über die Aktie diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen vorherrschten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Virgin Galactic somit gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment ein "Neutral"-Rating.