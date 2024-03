ViaDerma Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Viaderma-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,014 USD liegt, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um +40 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zehn Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Viaderma diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 14, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Viaderma.