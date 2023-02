Verbio-Aktie: Das Kursziel von Hauck Aufhäuser ist interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Verbio, der Biokraftstoff-Hersteller, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/2023 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro verzeichnet, was einem Anstieg um ein Drittel entspricht. Der operative Gewinn fiel jedoch unter das Vorjahresergebnis, aufgrund gestiegener Rohstoffpreise und Energiekosten sowie fallender Absatzpreise für Bioethanol. Das Unternehmen rechnet jedoch in den kommenden Monaten mit sinkenden Kosten und hält an seiner Jahresprognose fest.

Zweite Geschäftsquartal fiel nicht so schwach wie befürchtet aus!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat seine Kaufempfehlung für Verbio mit einem Kursziel von 125 Euro bestätigt, nachdem das Unternehmen vorläufige Zahlen veröffentlicht hat. Aktuell handelt die Verbio-Aktie nur bei etwa 55 €. Analyst Tim Wunderlich sagt, dass das zweite Geschäftsquartal von Verbio, einem Biokraftstoff-Hersteller, schwach ausfiel, aber nicht so schwach wie befürchtet. Der bestätigte Ausblick trägt auch zur positiven Einschätzung bei, so Wunderlich.

Kommt jetzt eine Erholung zur Oberseite?

Mit dem Erreichen der Marke von etwa 88 € im November letzten Jahres hat die Verbio-Aktie ihr Hoch gefunden. Denn kurz darauf ging es, um inzwischen etwa 35%, Richtung Süden. Positiv ist der Umstand, dass nun ein interessanter Unterstützungsbereich angelaufen wurde. Sollte das Kursziel von Hauck Aufhäuser Investment Banking nur annähernd zu treffen, dann müssen sich die Bullen sputen und die Aktie wieder zur Oberseite treiben.