Vantex Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Vantex herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Vantex weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 60, was bedeutet, dass Vantex auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vantex-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aktuell liegt die Dividendenrendite von Vantex bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Damit erzielt man bei einer Investition in die Aktie von Vantex einen geringeren Ertrag. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Vantex wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Vantex mit einer Rendite von -34,48 Prozent um mehr als 24 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von -10,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Vantex mit 23,82 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie im vergangenen Jahr.