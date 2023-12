VEON Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Veon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,68 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,708 EUR weicht somit um +4,12 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,68 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um +4,12 Prozent ab, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Veon-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Veon. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Veon liegt der RSI7 aktuell bei 59,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Veon wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Veon führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und der Relative-Stärke-Index, dass die Veon-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält. Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie deuten jedoch auf eine eher negative langfristige Stimmungslage hin.