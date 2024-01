Universal Health Services Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Universal Health Services eine Rendite von 6,37 Prozent. Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aktie jedoch 10,78 Prozent unter dem Durchschnitt von 17,15 Prozent. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,81 Prozent, wobei Universal Health Services aktuell 8,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Health Services beträgt aktuell 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Universal Health Services-Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Trend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 136,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 156,41 USD liegt, was einer Abweichung von +14,83 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 137,24 USD, ebenfalls mit einem Schlusskurs, der darüber liegt. Damit erhält die Aktie in beiden Kategorien eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" für die Universal Health Services-Aktie vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 156,41 USD wird eine Entwicklung von -11,21 Prozent erwartet, wodurch sich ein mittleres Kursziel von 138,88 USD ergibt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.