United Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Diskussionen auf sozialen Medien über die United -Oh-Aktie geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen deutlich. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von United -Oh bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der United -Oh ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die United -Oh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,89, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,96, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt United -Oh mit einer Rendite von -16,89 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,77 Prozent. Auch hier liegt United -Oh mit 14,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für United -Oh beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,63 Prozent und liegt mit 1,14 Prozent über dem Mittelwert (4,49) für diese Aktie. United -Oh bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Gut"-Bewertung.