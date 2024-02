Uni-President China Aktie: Reine Nervensache!

Aktuell bietet die Aktie von Uni-president China eine attraktive Dividendenrendite von 8,05 %, was einem Mehrertrag gegenüber dem Branchendurchschnitt von 4,16 Prozentpunkten entspricht. Dies zeugt von einer soliden Ausschüttungspolitik des Unternehmens und führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Dividenden.

Des Weiteren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uni-president China einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68,54 als unterbewertet gilt. Somit erhält das Unternehmen eine gute Bewertung hinsichtlich fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uni-president China-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 47, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 63,04 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung nach RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Uni-president China eine neutrale Bewertung in Bezug auf Dividende, fundamentale Kriterien, RSI und Sentiment/Buzz.