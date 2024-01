UDR Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

Die technische Analyse der UDR Inc-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, wobei eine Abweichung von +0,08 Prozent festgestellt wird. Hingegen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das GD50, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie der UDR Inc in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was eine langfristige "Gut"-Einstufung ergibt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 46,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,99 Prozent darstellt und somit ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber UDR Inc. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurden in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung bei UDR Inc hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält UDR Inc für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.