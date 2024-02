Trinity Biotech Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Trinity Biotech war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und drei negative Tage, wobei an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Trinity Biotech daher neutral bewertet.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bewertet die Kursbewegungen der letzten sieben Tage. Mit einem RSI von 50 wird Trinity Biotech als neutral eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,75 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Trinity Biotech mit 0,52 USD derzeit +8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch negativ bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -24,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite von Trinity Biotech beträgt 0 Prozent, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 91 auf. Basierend auf dieser Rendite wird die Aktie derzeit als unrentables Investment eingestuft und erhält eine negative Bewertung von der Redaktion.