Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Tradegate Wertpapierhandelsbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 109,01 EUR erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 109 EUR, was einer Abweichung von -0,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 108,98 EUR zeigt mit einer Abweichung von +0,02 Prozent ein ähnliches Bild, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und nur an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Tradegate Wertpapierhandelsbank gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Obwohl es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung gab, wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie gemessen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Interesse der Marktteilnehmer. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Tradegate Wertpapierhandelsbank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch um 6,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.