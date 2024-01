Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Tradegate":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tradegate Wertpapierhandelsbank beträgt derzeit 99,67, was 93 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb die Wertpapierhandelsbank von Tradegate auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Tradegate Wertpapierhandelsbank in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger Aufmerksamkeit von Anlegern erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Tradegate Wertpapierhandelsbank im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,53 Prozent erzielt, was 12,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,24 Prozent, was bedeutet, dass Tradegate Wertpapierhandelsbank derzeit 6,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tradegate Wertpapierhandelsbank liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt ähnliche Signale, was dazu führt, dass die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Tradegate Wertpapierhandelsbank somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.