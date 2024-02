Total Helium Aktie: Chancenlos!

Die Total Helium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,29 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD, was einem Unterschied von -72,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 CAD liegt mit einem Unterschied von -11,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Total Helium-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Stimmung. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Total Helium liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 steht bei 52 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, wodurch auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigt sich im vergangenen Monat eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger sowie eine erhöhte Diskussionsintensität. Daher erhält die Total Helium-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Total Helium-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und das Anleger-Sentiment negativ ausfallen, während der RSI und das Sentiment und Buzz eine neutrale bis positive Einschätzung liefern.