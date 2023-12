Titan Pharmaceuticals Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Titan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,65, was bedeutet, dass Titan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Titan-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Titan-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Titan-Aktie. Die durchschnittliche Aktivität und die geringe Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Titan-Aktie mit einem Kurs von 0,26 USD derzeit -31,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -56,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Titan-Aktie.