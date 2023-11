Tianneng Power Internationnal wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Tianneng Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 10,39 Prozent, was bedeutet, dass Tianneng Power im Branchenvergleich eine Underperformance von -21,67 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 11,54 Prozent, wobei Tianneng Power 22,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianneng Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,67 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6,4 HKD um -26,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 7,08 HKD ergibt eine Abweichung von -9,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher das Rating "Schlecht".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Tianneng Power bei 85,94 liegt, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 3,63 und liegt somit mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 in der Branche der Automatischen Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Tianneng Power auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.