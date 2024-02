Tetra Tech Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Die Bewertung von Tetra Tech

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen in den letzten 30 Tagen lässt sich feststellen, dass die Anleger keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonstigen Diskussionen über das Unternehmen verzeichneten. Daher erhält die Tetra Tech-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tetra Tech eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv und nur zwei negativ, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tetra Tech daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet wird Tetra Tech im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 37,18 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,31, was einen Abstand von 30 Prozent bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält Tetra Tech daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen für Tetra Tech aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aus dem letzten Monat gibt es keine Analystenupdates zu Tetra Tech. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 186 USD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 5 Prozent vom letzten Schlusskurs (177,15 USD) bedeuten, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Tetra Tech-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.