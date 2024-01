TerraCom Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Terracom-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,46 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,425 AUD gehandelt wird, was einem Abstand von -7,61 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,36 AUD, was einer Differenz von +18,06 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terracom-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 36,21, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen RSI-Bewertung für Terracom.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Terracom-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Terracom-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anlegerstimmung und dem Sentiment im Internet.