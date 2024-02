Telekom Austria Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telekom Austria-Aktie liegt derzeit bei 8,44 und damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 56. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Telekom Austria in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Nach Analyse sozialer Plattformen ergab sich, dass die Kommentare und Befunde bezüglich Telekom Austria neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen in den sozialen Medien über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes rund um Telekom Austria zeigen sich ebenfalls eher negative Indikatoren. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Telekom Austria bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,15 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 5,47) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Telekom Austria als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.