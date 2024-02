Telekom Austria Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Telekom Austria beträgt derzeit 8,44 und liegt damit um 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte Telekom Austria eine Rendite von 57,75 Prozent, was mehr als 47 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten für die Branche lag bei 9,56 Prozent, wobei Telekom Austria mit 48,19 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält Telekom Austria eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Telekom Austria beträgt 4,15 Prozent und liegt damit 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt sich, dass Telekom Austria in Bezug auf das KGV und die Aktienkursentwicklung gut abschneidet, während das langfristige Stimmungsbild und die Dividendenpolitik als schlecht bewertet werden.