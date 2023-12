Taranis Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Taranis wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 219,51 liegt sie insgesamt 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei 320,15 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Taranis liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 58,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taranis-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +20 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, bei dem ebenfalls eine Abweichung von +5,88 Prozent festgestellt wird, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Taranis in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.