Super, Unicredit SPA!

Das KGV der Aktie von Unicredit Spa liegt bei 18,99 und entspricht damit in etwa dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie in fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft wird. Bei der Dividendenpolitik schneidet Unicredit Spa jedoch positiv ab, mit einer Dividendenrendite von 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Unicredit Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,08 EUR. Der letzte Schlusskurs von 30,45 EUR weicht somit um +31,91 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 26,56 EUR um +14,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität rund um die Aktie von Unicredit Spa. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.