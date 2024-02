Super, Fufeng!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Fufeng wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Fufeng eine Rendite von 12,21 % aus, was 6,2 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 2,94 Euro, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -5,44 Prozent erzielt, was 4,18 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund der Überperformance.