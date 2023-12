Super, Brunswick!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Brunswick -De Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 80,48 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (95,2 USD) um +18,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 76,96 USD, was einer Abweichung von +23,7 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Brunswick -De-Aktie insgesamt 9 Analystenbewertungen, von denen 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem zusammengefassten "Gut"-Rating. Bezogen auf die Studien des vergangenen Monats wird die Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 99,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,69 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Brunswick -De somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Brunswick -De Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Brunswick -De bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Brunswick -De Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 2, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (19,86) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brunswick -De.