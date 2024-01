Super, Annovis Bio Inc!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Annovis Bio heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Annovis Bio überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, mit einer Überverkauft-Bewertung von 19,26, was auch zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Annovis Bio zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Annovis Bio-Aktie ein Durchschnitt von 12,16 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,56 USD, was einen Unterschied von +52,63 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,4 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+97,45 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Annovis Bio-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Annovis Bio wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".