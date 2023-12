Super, 1Stdibs.Com!

Die Aktie von 1stdibs wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf einer "Gut"-Bewertung und keinen "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotential von 75,05 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält 1stdibs eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der 1stdibs derzeit bei 3,99 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 4,57 USD liegt und somit einen Abstand von +14,54 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden eher neutrale Diskussionen über 1stdibs geführt, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält 1stdibs auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.