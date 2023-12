Strats for US Cellular Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die technische Analyse der Strats-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 24,62 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,8 USD weicht um +0,73 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 24,59 USD nahe am letzten Schlusskurs (+0,85 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Strats-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Strats. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Strats-Aktie überkauft ist, mit einem RSI von 87 für die letzten 7 Tage. Daher erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass Strats auf dieser Basis überverkauft ist. Die Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Strats somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Strats festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Strats für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

