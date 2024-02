Star Jets Aktie: Pleite oder Chance?

Die Star Jets Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,0225 USD liegt. Dies entspricht einem positiven Abstand von 12,5 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso erreicht der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,02 USD, was ebenfalls einen Abstand von +12,5 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität rund um die Star Jets Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies führt zur Einschätzung "Neutral". Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Jets liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" in dieser Kategorie.