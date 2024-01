Star Gold Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Star Gold":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Star Gold zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Star Gold.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Star Gold diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Star Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein ähnliches Niveau zum letzten Schlusskurs. Die gleiche Bewertung gilt auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage. Somit wird die Star Gold-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Star Gold-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso ergibt die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird Star Gold in verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse als auch den Relative Strength Index.